“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء عقد #الإيجار لضمان عدم التأثير على الأهلية  #عاجل

تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد المستفيدين بخصوص انتهاء عقد الإيجار الخاص به.

وقال الشخص في سؤاله: “جتني رسالة عقد إيجار ينتهي بعد 7 أيام مع العلم أني جددت العقد قبل 10 أيام لمدة سنة”.

ومن جانبه رد البرنامج بأنه: “في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد ايجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه”.

وتابع: “في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على اهليتك واستحقاقك”.