الدمام وحفر الباطن يسجلان أعلى درجة حرارة عند 42 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، أن تسجل الدمام وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة عند 42 مئوية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، أبها والباحة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: