الين قرب أدنى مستوياته في 24 عامًا

تراجع الين الياباني خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوياته منذ عام 1998 مقابل الدولار، وذلك بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية 0.58% إلى 144.9 ين، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومع تثبيت بنك اليابان لسياسته النقدية فإنه يوسع نطاق الاختلاف مع الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع الفائدة للمرة الخامسة هذا العام أمس الأربعاء، وأشار إلى المزيد من التشديد لمواجهة التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء المتذبذبة- في اليابان 2.8% خلال أغسطس، في أسرع وتيرة ارتفاع في 8 سنوات تقريبًا بدعم من ارتفاع أسعار السلع الجديدة، وضعف الين.