ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من شح إمدادات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد انخفاضها بنحو 1% في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف بشأن شح الإمدادات في فصل الشتاء على المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وتراجع سعر كل من الخام الأمريكي وخام برنت إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا أمس الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لترويض التضخم وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع هذا العام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أن متوسط إنتاج النفط الخام استقر عند 12.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر سبتمبر، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف لتصل إلى 3.540 مليون برميل يومياً، كما صعدت الواردات لتصل إلى 6.947 مليون برميل يومياً.

واستدعى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا وأيد خطة لضم أجزاء من البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الصراع وزاد من خطر الانفلات الجيوسياسي وبالتالي نقص إمدادات الطاقة الروسية.

وفي الوقت نفسه، تدرس بعض المصافي الصينية زيادة عمليات التشغيل في أكتوبر، مما قد يعزز الطلب على النفط الخام.

ومع ذلك، قال المحللون لدى "سيتي" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" إن أسعار النفط لا تزال تحت ضغط البيع بسبب تراكم المخزون وتدهور التوقعات الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% أو بنحو 58 سنتًا إلى 90.41 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما هبطت دون 90 دولارًا عند تسوية تعاملات الأربعاء.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.59% أو 49 سنتًا إلى 83.44 دولار للبرميل، متعافية من هبوط بلغ 1.2% عند تسوية تعاملات الجلسة الماضية.