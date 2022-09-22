مصر.. وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل الفنان المصري هشام سليم بعد رحلة أليمة مع مرض السرطان، ليرحل عن عالمنا تاركًا وراءه أوجاع وآلام كل محبيه وأصدقائه وأهله.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن وفاة النجم هشام سليم بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكشف الفنان أشرف زكي أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل هشام سليم عقب صلاة عصر اليوم الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

آخر أعمال الفنان هشام سليم كان مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في موسم رمضان 2021، بطولة أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.