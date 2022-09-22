محكمة أمريكية تغرم “ميتا” 174.5 مليون دولار

أمرت هيئة محلفين أمريكية أمس شبكة "ميتا" بدفع 174.5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي سعيا لإصلاح أوجه القصور في الاتصالات في ساحة المعركة.

وأظهرت وثائق قانونية أن محاكمة في محكمة فيدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين ينص على أن ميزات "البث الحي" على فيسبوك وإنستجرام تستخدم تكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع بواسطة شركة "فوكسر" التي شارك في تأسيسها توم كاتيس.

وقال متحدث باسم الشبكة العملاقة ردا على سؤال لـ"الفرنسية": نعتقد أن الأدلة في المحاكمة أظهرت أن ميتا لم تنتهك براءات اختراع فوكسر.

وأضاف: نعتزم القيام بخطوات إضافية، بما يشمل استئناف الحكم.