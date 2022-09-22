الذهب يقلص خسائره مع تراجع الدولار

قلصت أسعار الذهب خسائرها اليوم الخميس مع تراجع الدولار من أعلى مستوى خلال عقدين، على الرغم من استمرار الضغط على المعدن النفيس وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتصريحات المتشددة بشأن رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلا 1670.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة الآسيوية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1678.70 دولار للأوقية.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس "يستمر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الضغط على أسعار الذهب. ما لم تبدأ العوائد في الانخفاض فجأة ويبدأ الدولار في التراجع، من المحتمل ألا نشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب".

ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 19.60 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.90 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2150.02 دولار.