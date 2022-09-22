رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو النواب لخوض الحرب في أوكرانيا

دعا رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، النواب، إلى المشاركة في الحرب في أوكرانيا عقب الأمر الخاص بالتعبئة الجزئية.

وقال رئيس الدوما عبر موقع "تليجرام" اليوم الخميس: "يجب على أولئك الذين يستوفون متطلبات التعبئة الجزئية تقديم المساعدة من خلال المشاركة في العملية العسكرية الخاصة... ليست هماك حماية للنواب".

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد أمر، أمس الأربعاء، بالتعبئة العامة الجزئية، التي بموجبها سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي من ذوي الخبرة في القتال.

وكان رئيس البرلمان يرد على الرأي القائل بأن دعوة بوتين للدفاع الوطني لا تنطبق على النواب، وهي فكرة سائدة في الأوساط البرلمانية. وعلى سبيل المثال، قال أحد النواب إن البلاد تحتاجه.

وأشاد فولودين بوجود برلمانيين، بالفعل، في منطقة دونباس المحتلة بشرق أوكرانيا. وحسبما قال، لا يتم استدعاء سوى جنود الاحتياط ذوي الخبرة القتالية والتدريب العسكري الخاص.

وأقر أحد المقربين من بوتين بأن " هناك تساؤلات تثار تقلق المواطنين (الروس)" عقب الاحتجاجات في الشوارع والتقارير عن نزوح جماعي للشباب من البلاد.

وقال فولودين: إن القوات الروسية في أوكرانيا تقاتل اليوم أيضا "قوات (حلف شمال الأطلسي) الناتو".

وتابع: "يوجد في أوكرانيا مدربون من الناتو ومرتزقة من دوله وتكنولوجيا الحلف وأسلحة وذخيرة". وأضاف أن هناك ألف كيلومتر من الخطوط الأمامية في حاجة للدفاع عنها .