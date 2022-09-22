خليلوزيتش: أفكر فى اعتزال التدريب

كشف المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب السابق رغبته في إنهاء مسيرته التدريبية عقب رحيله عن أسود الأطلسي.

ورحل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش عن تدريب منتخب المغرب قبل نحو 3 أشهر من كأس العالم 2022، وخلفه المدرب المغربي وليد الركراكي ليقود منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال خليلوزيتش في تصريحات عبر "مونت كارلو" الفرنسية : "هذا القرار كان صعبا بعض الشئ، حتى أنني افكر في إنهاء مسيرتي المهنية، كان لدي الكثير من النجاحات والإخفاقات، أعتقد أنني أقول شكرا لكرة القدم".

وأضاف المدرب البونسي عن العروض التدريبية: "سأرى لاحقا، أريد الراحة في الوقت الحالي ودارسة الأمر جيدا".