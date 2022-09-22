أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها على الإنترنت: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران اليوم الخميس وتستهدف بالتحديد شرطة الأخلاق ومسؤولين أمنيين في طهران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت وفاة شابة في حجز للشرطة احتجاجات في أنحاء إيران، وهو ما دعا الحرس الثوري إلى إصدار تحذير بحق من "ينشرون أخبارا كاذبة وشائعات" عن الواقعة.