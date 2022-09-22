إيران تجند النساء لفض الاحتجاجات لأول مرة .. #عاجل

بدأت السلطات الإيرانية في تجنيد النساء لاستخدامهن في فض الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد لأول مرة.

وأفادت وكالة "مهر" بأن وحدة نسائية بشرطة مكافحة الشغب الإيرانية، نفذت أولى مهامها في البلاد.

وقدم العقيد هايدراري قائد الوحدة النسائية لقوات مكافحة الشغب شرحا عن تدخل هذه الوحدة في الاحتجاجات لأول مرة.

واعترف باعتقال 8 نساء من قيادات الاحتجاجات الليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية "لأول مرة، دخلت الوحدات النسائية إلى هذا المجال للسيطرة على الاضطرابات، ويمكن اعتبارها أول مهمة رسمية لهن".