إنستجرام تعاني من انقطاع جزئي في الخدمة

ذكر متحدث باسم منصة إنستجرام Instagram أن الشبكة الاجتماعية تعاني من انقطاع جزئي في الخدمة.

وأوضح المتحدث باسم الشركة - وفقا لما نشره موقع "تك كرانش" التقني اليوم /الخميس/ - أن Instagram على دراية بالمشكلة، وأنها تعمل على إعادة التطبيق إلى طبيعته.

وقال: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى Instagram". "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن ونعتذر عن أي إزعاج".

ويواجه بعض المستخدمين مشكلات في تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية، وفقًا لتقارير منشورة على خدمة مراقبة الويب التابعة لجهة خارجية Downdetector.

ويشير موقع الويب إلى أن المشكلات المتعلقة بالخدمة بدأت في حوالي الساعة 12:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.