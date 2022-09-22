فيصل بن فرحان يستعرض مع وزير الخارجية المالي العلاقات الثنائية

التقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية- بمقرِّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ومالي وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
حضرَ اللقاءَ مديرُ عام مكتب سموِّ وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
التقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية- بمقرِّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.