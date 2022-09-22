فيصل بن فرحان يستعرض مع وزير الخارجية المالي العلاقات الثنائية

التقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية- بمقرِّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ومالي وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

حضرَ اللقاءَ مديرُ عام مكتب سموِّ وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.