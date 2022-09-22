فيصل بن فرحان يلتقي نظيره البريطاني

التقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية-بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- معاليَ وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وجدَّد سموُّه - خلال اللقاء- تأكيدَ اهتمام وحرص صاحبِ السموِّ الملكي وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلَّمتهم المملكة من الجانب الروسي.

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية والتنمية البريطاني لسموِّه عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من سموِّ وليِّ العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيين.

حضرَ اللقاءَ مديرُ عام مكتب سموِّ وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.