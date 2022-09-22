5 مباريات فى الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل بسبب إضراب عمال السكك الحديدية

كشفت تقارير صحفية أن 5 مباريات فى الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مهددة بالتأجيل، بسبب إضراب عمال السكك الحديدية يوم 8 أكتوبر المقبل.

وقالت نقابة RMT إن أكثر من 40 ألف عامل و 15 مشغل قطار سيتخذون إضرابًا صناعيًا في 8 أكتوبر.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، إن مباراة برايتون مع توتنهام الأكثر تعرضًا لخطر التأجيل بعد الإضراب الذي تسبب في تأجيل مباراتهم مع كريستال بالاس في الجولة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن هناك 4 مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي في نفس اليوم يمكن أن تتأثر بشكل كبير بسبب الإضراب، وهى مع ليستر في بورنموث ، وولفز يسافر إلى تشيلسي ، ومانشستر سيتي يستضيف ساوثهامبتون ونيوكاسل بسبب مواجهة برينتفورد.