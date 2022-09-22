“الحسين” يتوج بجائزة الشخصية الإعلامية العربية لدعمه وكالات الأنباء

نال معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين الرئيس السابق لوكالة الأنباء السعودية ( واس) جائزة الشخصية الإعلامية التي دعمت وكالات الأنباء العربية وذلك ضمن الدورة الخامسة لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام ٢٠٢٠.

وقد تسلم معاليه الجائزة اليوم من معالي رئيس الدورة ال 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر الأستاذ كرم جبر ، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.