عقوبات أمريكية حديدة على “شرطة الأخلاق” الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على "شرطة الأخلاق" وقادة هيئات حكومية أخرى في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما اعتقلتها الشرطة بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج قادة وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والقوات البرية التابعة للجيش، وقوات الباسيج وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون، في العقوبات التي تمنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي "هؤلاء المسؤولون يشرفون على المنظمات التي تستخدم العنف بشكل روتيني لقمع المتظاهرين السلميين، وأعضاء المجتمع المدني الإيراني والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق المرأة وأعضاء الطائفة البهائية الإيرانية".