عرضة وفرحة وهدايا .. هكذا كان اليوم الوطني السعودي في إسلام أباد #اليوم_الوطني

عبرت الأفراح باليوم الوطني 92 حدود بلادنا المحتفى به بيومه لتنثر سعادتها وألوانها الخضراء بكل أرجاء المعمورة ومنها ما احتضنته العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم أمس الأربعاء في مجمع (سنتورس مول).

اقيم الاحتفال تحت تنظيم سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام أباد التي أعدته لترسم البهجة في وجوه السعوديين والباكستانيين ولتزدان العاصمة الباكستانية بأهازيج العرضة السعودية ورقصات الكبير والصغير على فنون العرضات المتنوعة من الألوان السعودية الأصيلة.

من جانبه عبر السفير السعودي في باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي عن فرحته بهذه المناسبة ورفع أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

كما عبّر عن شكره للمدعوين من الأشقاء في باكستان الذين جاءوا لمشاركة المملكة افراحها بمناسبة الذكرى 92 لتوحيدها ، مشيدا بالأواصر الأخوية والعلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.