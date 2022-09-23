الجفاف يضرب أكبر بحيرة للمياه العذبة في #الصين

أعلن إقليم جيانغشي وسط الصين، اليوم الجمعة، حالة التأهب من المستوى الأحمر، لإمدادات المياه، للمرة الأولى، بعد أن تضاءلت أكبر بحيرة في البلاد، وهي بحيرة بويانغ للمياه العذبة، إلى مستوى قياسي.

وتعاني بحيرة بويانغ، وهي عادة منفذ فيضان حيوي لنهر اليانغتسي، أطول أنهار الصين، من الجفاف منذ يونيو، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفض منسوب المياه في نقطة مراقبة رئيسية في البحرية من 19.43 متر إلى 7.1متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال مركز مراقبة المياه في جيانغشي إن مستويات المياه في بويانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة.

وأضاف أن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60 بالمئة عن العام السابق.