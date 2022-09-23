دبي تحتفل باليوم الوطني السعودي بإضاءة أشهر معالمها باللون الأخضر

تنطلق اليوم الجمعة، في دبي وعلى مدار 4 أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية والتي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة وتؤكد على العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإنه بإمكان السكان والزوار والسعوديين الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي من خلال حضور عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات الترفيهية والاستفادة من عروض التسوق وباقات الإقامة الفندقية المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها.

من جانيه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة على قلوبنا جميعا من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والحفلات والعروض والأنشطة المتنوعة؛ حيث تنتشر المظاهر الاحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي بالإضافة إلى قيام شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة للأشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة».

ومن المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم السعودية بما في ذلك "برج العرب" و"عين دبي" و"برواز دبي" و"متحف المستقبل"، كما ستضاء سماء دبي بالألعاب النارية في "ذا بييتش" و"بلوواترز" عند الساعة 8:30 مساء.