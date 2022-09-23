للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. #حاملة_طائرات أمريكية تصل إلى #تايوان  

قال مسؤولون إن حاملة طائرات أمريكية وصلت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، ومن المقرر أن تنضم إلى سفن عسكرية أخرى في استعراض للقوة يهدف إلى إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية.

ورست حاملة الطائرات رونالد ريغان وسفن من المجموعة القتالية المرافقة لها في قاعدة بحرية في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

ويمثل وصولها أهم عملية انتشار حتى الآن في ظل اتجاه جديد لوجود المزيد من "الأصول الاستراتيجية" الأميركية في المنطقة لردع كوريا الشمالية.

وقال قائد المجموعة القتالية الأميرال مايكل دونيلي للصحفيين على متن السفينة، إن الزيارة كانت مخططة منذ فترة طويلة وتهدف إلى بناء علاقات مع الحلفاء في كوريا الجنوبية، وتعزيز العمل المشترك بين القوات البحرية.

وردا على سؤال حول أي إشارة إلى كوريا الشمالية قال "نترك رسائل للدبلوماسيين"، لكنه أضاف أن التدريبات المشتركة مصممة لضمان قدرة الحلفاء على الرد على التهديدات في أي مكان وفي أي وقت. وأضاف "إنها فرصة لنا لممارسة التكتيكات والعمليات".