انفجار يهز العاصمة الأفغانية

قالت وزارة الداخلية الأفغانية: إن انفجارا هز العاصمة بعد ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة.

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار الذي أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب وقوعه.

ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.

وسمع شاهد الانفجار وقت صلاة العصر تقريبا في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت سابقا موقع "المنطقة الخضراء" بالمدينة حيث كانت تتمركز العديد من السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.