تحديث من #أبل لإصلاح مشاكل #أيفون_14

أصدرت آبل تحديثا لنظام تشغيل "أي أو أس"، لإصلاح مشاكل ظهرت في آيفون 14، الذي أطلقته الشركة مؤخرا.

وبعد إطلاق جهاز آيفون الجديد اشتكى مستخدمون من عدة مشاكل تتعلق باهتزاز الكامير، ومشاكل أخرى.

وأوضحت الشركة أن أحدث إصدار من نظام تشغيل "أي أو أس 16" يعالج مشكلة اهتزاز الكاميرا خلال استخدامها في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سنابشات، إضافة لحل مشكلة نقل البيانات من الأجهزة القديمة، والتي كانت تظهر شاشة سوداء تتطلب إعادة ضبط المصنع، وفق تقرير نشره موقع "سي أن بي سي".

وأصلحت آبل، أيضا، مشكلة التعليق الصوتي أو مشكلة اللمس التي لا تستجيب لها الأجهزة لقديمة من آيفون عند تحديثها بنظام التشغيل "أي أو أس 16".