اليوم_الوطني٩٢.. الاحتفالات تعم أرجاء المملكة (صور)

ضجت شوارع المملكة، مساء اليوم، باحتفالات عارمة إحياء لذكرى توحيد المملكة 23 سبتمبر. واحتفل السعوديون باليوم الوطني السعودي وسط تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ومظاهر احتفال واسعة

جدة تحتفي باليوم الوطني 92

أضاءت عروض الألعاب النارية سماء جدة ولونت ليلها باللونين الأخضر والأبيض، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة للترفيه للاحتفاء باليوم الوطني 92، والمقامة تحت شعار "هي لنا دار"، والتي تستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.

ورسمت العروض من على ارتفاع يصل إلى 300 متر، لوحات فنية معبرة عن الهوية الوطنية؛ ليتمكن جميع المواطنين في مختلف أرجاء محافظة جدة من مشاهدة العروض النارية، ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج باليوم الوطني.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" المنظر الجمالي لهذه العروض وتشكيلاتها المختلفة، التي عمد الكثير من العوائل لتوثيقها بأجهزتهم المحمولة، لتبقى ذكرى غالية في نفوسهم، إضافة للاستمتاع بالفعاليات الأخرى المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال.

سماء الدمام تضئ بالألعاب النارية

وأضاءت الألعاب النارية سماء مدينة الدمام ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، والتي أقيمت في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية، حيث رسمت لوحة جمالية أبهجت الأهالي والزوار المتابعين للاحتفاء بهذه المناسبة.

وتنوعت الفعاليات بين العرضة الشعبية، والعروض البهلوانية، والعزف على الكمان، والموسيقى الكلاسيكية الوطنية، وعدد من المجسمات الفنية لالتقاط الصور التذكارية، إضافةً إلى عربات الطعام المتنقلة، والألعاب التي تناسب جميع الفئات العمرية.

ووثق العديد من الزوار هذه اللحظات عبر كاميراتهم الشخصية وأجهزتهم الذكية، تذكاراً وتعبيراً عن سعادتهم بهذا اليوم.

فعاليات متنوعة في تبوك

تواصلُ مختلف الجهات الحكومية بمنطقة تبوك مشاركة الأهالي الفرحة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

ففي متنزه الأمير فهد بن سلطان، نظَّمت الهيئة العامة للترفيه فعاليات وأنشطة متنوعة وكبيرة، وتضمَّن المهرجان أجنحة ترفيهية متنوعة مزجت مابين المتعة والفائدة بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويلبِّي اهتماماتهم العائلية، فعلى فنون الدحة والرفيحي الشعبية افتتح المهرجان أبوابه أمام الزوار وسط حضور من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين.

ولتتكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة والبرامج المنوعة في مواقع المهرجان، تم تصميم الأكشاك التجارية المشاركة بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفال، سواء أكشاك بيع الطعام، أم منافذ بيع منتجات الإكسسوارات والملابس والإلكترونيات بالطابع السعودي وبتصاميم الهوية الوطنية.

فيما نفَّذت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية على مدى يومين, الاستعراضات الجوية التي رسمت خلال مشاركتها لوحة احتفاء باليوم الوطني الـ 92 في سماء مدينة تبوك.

وجاء العرض الأخير الذي أُقيم عصر اليوم بمتنزه الأمير فهد بن سلطان, للطائرات المقاتلة بتشكيل (92), حيث شهد العرض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار.

بينما شاركت جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بتبوك اليوم باحتفالات اليوم الوطني الـ 92 من خلال مسيرة استعرضت المعدات والأجهزة الأمنية، التي انطلقت من ميدان التوحيد مروراً بمقر إمارة المنطقة ومتنزه الأمير فهد بن سلطان وعلى طول طريق الملك فيصل؛ بهدف تعريف أبناء المنطقة بالمنظومة الأمنية الداخلية، وتطور إمكاناتها وسعيها الدائم لضمان أمن وسلامة المواطن والوطن، وكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.

فيما نظَّم فرعُ وزارة الرياضة بمنطقة تبوك العديدَ من المبادرات والفعاليات والبرامج الرياضية، وذلك بمقر مدينة الملك خالد الرياضية، ويهدف الفرع من خلال تنفيذ هذه الفعاليات التي حملت عنوان بطولة "كأس اليوم الوطني 92" إلى التعريف بما شهدته الرياضة في المملكة من قفزات، وتضمَّنت الفعاليات إقامة المنافسات الكروية للصالات لفئتي الشباب والأولى، ومنافسات مفتوحة في مسبح مدينة الملك خالد، إضافة إلى تقديم العديد من الجوائز والهدايا للفائزين.

فيما تواصل جمعية الثقافة والفنون بتبوك تقديم فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ ٩٢، بالتعاون مع أمانة المنطقة, الذي شمل عروضاً للمسرح التراثي والفنون والألعاب الشعبية وأوبريت "افرحي يادارنا" و"سيف وعلم" و"الراوي" وركنًا للتصوير وآخر للفنون التشكيلية، وعدداً من الفعاليات الأخرى المتنوعة.

سماء الباحة تتزين بالألعاب النارية

تزينت سماء منطقة الباحة مساء اليوم بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، بمتنزه الأمير حسام بالقيم ابتهاجاً واحتفالاً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

كما استمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، حيث أضاءت سماء المدينة ألوان متعددة مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار, كما شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من الأهالي وزوار المنطقة، وتفاعلا كبيرا من قبل المواطنين تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.

مظاهر الفرح تزين عروس الشمال حائل

ابتهجت منطقة حائل " عروس الشمال " وتزينت في أحلى حلّتها باللون الأخضر والأبيض، وعمت مظاهر البهجة التي رسم خلالها أبناء المنطقة الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ92 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز -رحمه الله - الذي بدأ مسيرة الخير نحو آفاق البناء والنمو والرقي والتقدم لكل ما من شأنه رفعة ووحدة وتلاحم الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.

و توشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة حائل ومحافظات ومراكز المنطقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء ، وتجملت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، كما تشكلت لوحة بشرية تمثل هوية اليوم الوطني الـ 92.

وازدحمت الشوارع الرئيسة بحائل بالمركبات والمواطنين حاملين الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، حيث تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات, مشاركينهم في ذات البهجة أبناء الجاليات، حيث رسمت مشاعر الولاء للمملكة بهذه المناسبة. وعمت مظاهر الفرح والسرور والبهجة أبناء منطقة حائل.

واحتشد الآلاف من جموع المواطنين في الأماكن العامة، وارتفعت أصوات الأغاني الوطنية وآلاف التعابير المفرحة التي ترتسم على وجوههم، وازدانت سماء حائل بالآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة.

كما شارك في الاحتفال عدد من الجهات الحكومية بالعديد من الفعاليات، شملت مظاهر الفرح والسرور بجميع محافظات ومدن وقرى منطقة حائل.

الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية في عرعر

رسمت الألعاب النارية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة في مدينة عرعر، لوحة جمالية نالت استحسان زوار الفعاليات، وذلك في حديقة برج مياه عرعر.

ووثق الكثير من زوار الفعاليات هذه اللحظات، عبر أجهزتهم الذكية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم، وهذه المناسبة الغالية.

وتنوعت الفعاليات، والتي شملت جميع الفئات العمرية، منها العروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، والفرقة الشعبية، وعربات الطعام المتنقلة، والألعاب النارية، وغيرها.



نجران تحتفي باليوم الوطني

احتفت منطقة نجران اليوم باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، في أجواء تسودها الفرحة والسعادة وتتخللها مشاعر الفرح والبهجة بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ورصدت "واس" مظاهر الفرح في عددٍ من المواقع بالمنطقة، في حين تزينت الشوارع والميادين والمرافق العامة ومباني الجهات الحكومية بالمنطقة باللون الأخضر والأعلام، وعبارات الوفاء والولاء والانتماء للوطن.

وأطلقت إمارة منطقة نجران احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 مسيرة، شارك بها عدد من الجهات الحكومية على طريق الملك سعود، تضمنت عرضاً للخيول المكللة بالأعلام والشعارات الوطنية.

فيما نظمت هيئة الترفيه بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز عدداً من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والرقصات الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة "الرازف والطبول"، وشهدت ساحات النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، أجواء احتفالية من المواطنين والمقيمين، وسط تجهيز أمانة المنطقة النافورة والساحات بالإضاءة الخضراء والأعلام الوطنية، إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة بأركانٍ للفنون والخدمات المجتمعية والصحية بمناسبة اليوم الوطني.

ونظمت هيئة التراث بالمنطقة فعاليات متنوعة في ساحة قصر الإمارة التاريخي تستمر ثلاثة أيام، وتتضمن منصات تعريفية بالهوية الوطنية، ومنصات بوجهين للحرف والمهن اليدوية، واحتضن المتحف الإقليمي فعاليات للطفل والأسرة، ومنصات إلكترونية للتعريف بالمتاحف الوطنية كقصر المصمك بالرياض، وقصر شبرا بالطائف، وقصر الزاهر بمكة المكرمة، إلى جانب الألعاب الفلكلورية الشعبية.

وتلألأت سماء نجران بأضواء الألعاب النارية التي انطلقت من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز، حيث امتلأت الساحات القريبة من المدينة بالمواطنين والمقيمين والسعادة والبهجة تعلو محياهم، معبرين عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني وفخرهم واعتزازهم بالوطن.