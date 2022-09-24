5 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل 5 مدن أعلى درجة حرارة في المملكة.

وأوضحت الأرصاد ، اليوم السبت أن مدن "المدينة المنورة ، والدمام ، ووادي الدواسر ، وشروره، والاحساء" سجلت أعلى درجة حرارة عند 41 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: