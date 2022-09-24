صندوق_الاستثمارات_العامة يخطط لتوفير 1.8 مليون #وظيفة #عاجل

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق أنشأ 56 شركة استحدثت حوالي نصف مليون فرصة وظيفية، بينما يخطط الصندوق لتوفير 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الرميان خلال كلمته في قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك، أن صندوق الاستثمارات يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يدير الصندوق ست محافظ استثمارية، اثنتان منها دولة وأربعٌ محلية.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي من خلال استراتيجيته وتماشياً مع رؤية 2030 يلعب دوراً رئيساً في إيجاد حلول لعدد من القضايا الرئيسية التي ناقشها تقرير مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، مثل التغير المناخي والاستدامة والأمن الغذائي ودعم التطور الاجتماعي والاقتصادي.