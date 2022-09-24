‏إعصار يجتاح وسط ‎#اليابان متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن إعصارا اجتاح وسط اليابان، السبت، متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وأدى الإعصار إلى مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مدينة شيزوكا الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو بشكل خاص تضررت بشدة بعد أن شهدت هطول أمطار بلغ منسوبها 417 مليمترا منذ بدء هطولها يوم الخميس.

وقالت كيودو إن رجلا في الأربعينات من عمره لقي حتفه في انهيار أرضي كما تم العثور على رجل عمره 29 عاما ميتا بعد أن سقطت سيارته في خزان.

وقالت شركة تشوبو إلكتريك باور جريد إن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل وأضافت أن انهيارا أرضيا أدى إلى سقوط برجي كهرباء.