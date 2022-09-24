ارتفاع حصيلة ضحايا قارب طرطوس إلى 86 قتيلا

قال التلفزيون السوري، السبت، إن عدد قتلى القارب الغارق الذي كان يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية، ارتفع إلى 86 قتيلا.

في وقت سابق، قال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن 20 شخصًا نجوا، من بينهم 12 سوريًا و5 لبنانيين و3 فلسطينيين.

وأضاف أن القارب كان زورقا "صغيرًا جدًا" يبلغ طوله حوالي 15 مترًا وعرضه 4/5 أمتار.

وتابع: "لا يزال هناك أشخاص مفقودون، لكن الأرقام الدقيقة لا تزال غير معروفة".

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.