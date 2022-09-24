اليوم الوطني ٩٢.. وزارة الداخلية تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية تحت عنوان (عِزّ الوطن)

نظمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية احتفالات مكثفة لإحياء لذكرى توحيد المملكة من خلال إقامة العديد من المعارض والأجنحة لتقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر

مسيرات تحت شعار هي لنا دار

واطلقت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والجيش مسيرات في الشوارع والطرقات الرئيسة بمدينة الباحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار هي لنا دار.

وشارك في المسيرة 35 سيارة تحمل علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني هي لنا دار, كما شارك في المسيرة عدد من الدراجات النارية، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

شاشات ولوحات تذكارية لشهداء الواجب

واحتفلت قطاعات وزارة الداخلية باليوم الوطني السعودي، حيث حظيت صور شهداء الواجب باهتمام زوار معرض وزارة الداخلية (عزّ الوطن) ، وبرزت أسماؤهم وصورهم وقطاعاتهم الأمنية في شاشات ولوحات تذكارية، تقديرًا وعرفانًا في هذه المناسبة لما قدموه من تضحيات للدين ثم الوطن.

وبرزت في المعرض جدارية بكلمته: "نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد على أن أسرهم ستظل دوماً موضع عنايتنا واهتمامنا"، وجدارية لكلمة سمو ولي العهد - حفظه الله - حين قال: "إن راح منكم أب أو أخ أو ابن.. فإن الملك سلمان وأنا وكل الشعب السعودي محله.. لأن من واجبنا أن نكون جزءًا من أُسرتكم بعد فقدكم للشهداء".

العمليات الأمنية تقدم شرحًا عن منظومة الكاميرات الأمنية عالية الدقة

وشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية في فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في واجهة الرياض، حيث يستعرض المركز الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمتصلين على رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة، الشرقية).

وقدم المركز لزواره شرحًا عن منظومة الكاميرات الأمنية عالية الدقة من خلال نقل مباشر للطرق والميادين والمواقع المهمة، وما تسهم به هذه الخدمات من تحسين في جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.

الأمن البيئي يقدم برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية

كما شاركت القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) تحت عنوان: "عز الوطن" في واجهة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.

واحتوت فعاليات القوات في "عز الوطن" على تقديم برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، كما شهد ميدان العرض تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية البيئية.

حرس الحدود يقيم عروض عسكرية في العديد من المواقع العامة

وشاركت المديرية العامة لحرس الحدود في فعاليات واحتفالات وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (92) للمملكة، بتقديم عروض عسكرية في العديد من المواقع العامة والواجهات البحرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير والمنطقة الشرقية.

واستعرضت المديرية بآليات ومعدات وسيارات وقطع بحرية وزوارق وسفن متنوعة وحوامات اعتزازًا بذكرى اليوم الوطني للمملكة، ففي الرياض شهدت واجهة الرياض استعراضًا لآليات متعددة المهام وبعض المقتنيات ومشاركة الفرقة الموسيقية، وتفاعل الحضور مع عروض السفن والحوامات والزوارق والدبابات البحرية والآليات في الواجهة البحرية بمنطقة مكة المكرمة في الكورنيش الشمالي بمحافظة جدة.

كما شاركت الفرقة الموسيقية في احتفالات اليوم الوطني لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمنطقة الشرقية.

الجهات الأمنية تسهم في تسهيل حركة السير

وأسهم تواجد الجهات الأمنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بشرطة المحافظة وإدارة المرور والدوريات الأمنية وقوة أمن الطرق في تسهيل وتنظيم حركة السير للوصول لفعاليات اليوم الوطني.

كما عمل التنظيم الأمني والمروري في جميع الميادين والطرق الرئيسة والفرعية والأسواق والمتنزهات لضمان تسهيل تحركات المواطنين واكتمال الفرحة والبهجة في هذه المناسبة الغالية على الجميع بكل يسر وسهولة

عروض أمنية تجذب الأهالي والزوار

ونظمت وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية بمنطقة جازان، العديد من العروض الأمنية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 تحت عنوان "هي لنا دار " بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

و تضمَّنت الفعاليات التي شارك فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية المختلفه بالمنطقة على عرض المشاة العسكرية مع النشيد الوطني، وعرض المركبات العسكرية والتجهيزات الأمنية، وعروض الفرق الموسيقية ، ومسيرة أمنية انطلقت ابتداءً من مشى الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان وصولا للقريه التراثية بالكورنيش الجنوبي.

و جذبت العروض التي قدمتها القطاعات الأمنية ، أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغاليه على قلوبهم.

عروض بحرية لحرس الحدود

وأقامت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، عرضا بحريا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، بحضور قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد بحري عبدالرحمن بن سعيد القحطاني نيابة عن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري.

و تضمنت فعاليات الاحتفال عرضا بحريا بسفن وزوارق ودبابات بحرية، و مسيرة لعربات ومدرعات حرس الحدود، و القطاعات الأمنية المشاركة، التي نالت استحسان الحضور.

وفي ختام الاحتفال كُرم أبناء الشهداء وأخذت الصور التذكارية لهم، وذلك عرفانًا بما قدمه آباؤهم -رحمهم الله-.

الجوازات تقدم عروض مرئية تحكي تطور القطاع عبر التاريخ وصولاً إلى التحول الرقمي

فيما اشتملت مشاركة "الجوازات" على العروض المرئية التي تحكي تطور القطاع عبر التاريخ وصولاً إلى التحول الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المستفيدين من تنفيذها بيُسر وسهولة.

جناح الآليات العسكرية يستعرض سيارة الخدمات الإلكترونية

كما استعرضت في جناح الآليات العسكرية سيارة الخدمات الإلكترونية المتنقلة التي تقوم بخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات لهم، وعددًا من الآليات التاريخية، وألعابًا تفاعلية موجهة.

اللون الأخضر يكسي مباني إمارات المناطق في المملكة

واكتست مباني إمارات المناطق في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إقامة وتنظيم عدد من الفعاليات في الطرقات والأسواق والمتنزهات.