إنجازا جراحيا.. استئصال ورم دماغي لسبعينية في حالة الإفاقة

سجل فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية ،إنجازا جراحيا حيث تمكن من استتصال ورم دماعي من مريضة سبعينية عبر عملية جراحية وهي في حالة الإعاقة

واوضح الاستشاري المشارك في جراحة المخ والأعصاب د. وليد القرشي أن المريضة تعاني من مرض القلب التاجي و قد لوحظ عليها مؤخرا صعوبة في الكلام وضعها في حركة اليد اليسرى والوجه واللسان، حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت كلفة ورمية في الفص الأيمن من قشرة الدماغ في منطقة الإحساس والحركة التابعة لمنطقة الوجه والرقبة و تم بعد ذلك مناقشة الحالة مع فريق التخدير و أخصائيي الكلام والتخاطب وأخصائيي العلاج الطبيعي والوظيفي وقد تقرر إجراء العملية والمريضة في حالة الإقامة حفاظا على المناطق المهمة في الدماء.

واضاف د القرشي أنه تم استئصال الورم باستخدام نظام المالحة الطبي جهاز الكافيترون والميكروسكوب الجراحي كما تمت مراقية وفحص المريضة من قبل أخصائيي التخاطب والعلاج الطبيعي طوال فترة استئصال الورم التي استمرت أكثر من ساعتين.

بعد ذلك نقلت المريضة إلى العناية المركزة لمراقبتها وقد أظهرت الاشعة استتمالا كاملا للورم وكانت نتيجة تحليل العينة من داخل العملية كتلة ورمية منتشرة وتتمتع المريضة الآن بحالة صحية ممتازة بفضل الله