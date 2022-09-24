3 معلومات غير صحيحة عن علاج السكري

كشف استشاري الجودة بالرعاية الصحية، د . محمد الكلثمي، عن ثلاث معلومات غير صحيحة يتم يتداولها بين الناس حول علاج السكري، ومنها استخدام ورق التوت وحبات البامية في العلاج.

وقال الدكتور الكلثمي –عبر تويتر- إنه غير صحيح ما يتم تداوله من معلومات بخصوص علاج السكري، ومنها علاج السكري نهائيا بالماء الساخن، وعلاجه نهائيا بمنقوع 4 حبات بامية، وعلاجه كذلك بورق الزيتون أو ورق التوت.

كان الدكتور الكلثمي أوضح في وقت سابق، أن أقصى جرعة لإبرة أوزمبيك لعلاج السكري ونزول الوزن، هي (١) مجم أسبوعيًّا، ويمكن أخذ الإبرة مع الطعام أو بدونه.

وأضاف أن صرف الإبرة والمتابعة بإشراف الطبيب، ولو تم نسيان أخذ الجرعة في موعدها يمكن أخذها خلال ٥ أيام من الجرعة الفائتة.

من جهة أخرى، قال استشاري الرعاية الصحية، إن ما يجعل القولون صحيًّا ونظيفًا هو الالتزام بالأكل الصحي الغني بالألياف والخضار والفواكه وممارسة الرياضة، والابتعاد عن التدخين واللحوم المصنعة والدهون.