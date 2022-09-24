ضربة قوية لبرشلونة.. كوندي وأراوخو خارج كلاسيكو ريال مدريد

تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، ضربة قوية بتأكد غياب الثنائي جول كوندي ورونالد أراوخو عن موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكشف برشلونة، فى بيان رسمي، عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها الثنائي جول كوندي مدافع فرنسا ورونالد أراوخو لاعب منتخب أوروجواى، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال برشلونة فى بيانه، إن الفحوصات التي أجريت على جول كوندي، صباح اليوم، أثبتت معاناته من إصابة فى العضلة ذات الرأسين الفخذية بأوتار الركبة اليسرى، وسيكون غير متاح للمشاركة فى المباريات حتى يتعافى من الإصابة".

وعن أراوخو، قال بيان الفريق الكتالوني، إن الفحوصات التي أجراها رونالد أراوخو مدافع أوروجواي أظهرت معاناته من خلل فى وتر عضلة المقرب الطويلة فى الفخذ الأيمن، وسيغيب اللاعب عن المباريات حتى يتعافى من الإصابة.

وأكدت صحيفة "سبورت"الكتالونية، أن مدة غياب جول كوندي تتراوح ما بين 3 إلي 4 أسابيع، فيما يفتقد البارسا مدافعه الأوروجوياني أراوخو لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 أسابيع، وهو الأمر الذى يؤكد غيابهما عن الكلاسيكو.