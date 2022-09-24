رئيس سان جيرمان يهاجم الريال بسبب السوبر الأوروبى: لن نضيع وقتنا نحن نمضى قدمًا

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، انتقد تحركات ريال مدريد لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبى ليحل محل دوري أبطال أوروبا فى المستقبل.

واستحوذت مسابقة دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عن إقامتها فى إبريل الماضي على اهتمام عالم كرة القدم، وبالأخص داخل القارة العجوز ، ويعد الهدف من مسابقة دوري السوبر الأوروبي، التى يرأسها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الانفصال عن منافسات الاتحاد الأوروبي "يويفا" لإنقاذ الأندية الأوروبية اقتصادياً وتحسين أوضاعها بعد تكبدها خسائر مالية كبيرة بسبب جائحة كورونا.

وناقش الخليفي فكرة السوبر الأوروبى فى الاجتماع الذي عقد فى إسطنبول، ووجه سهام النقد لريال مدريد خلال حديثه على فكرة البطولة.