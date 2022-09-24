فيصل بن فرحان يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود تعزيز الأمن والسلم

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.