إقالة نائب وزير الدفاع الروسي من منصبه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته اليوم السبت إقالة دميتري بولجاكوف نائب وزير الدفاع الروسي من منصبه.

وعزت الوزارة في بيانها هذه الخطوة بشكل رسمي إلى نقل بولجاكوف إلى "منصب آخر".

وسيخلف بولجاكوف في منصبه ميخائيل ميزينتسيف الذي كان يرأس حتى الآن مركز إدارة الدفاع الوطني ،وسيشرف ميزينتسيف في منصبه الجديد بشكل خاص على لوجستيات الجيش.

يذكر أن ميزينتسيف معروف في الخارج أيضا حيث إنه مسؤول عن الهجمات الخطيرة التي وقعت على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا التي استولى عليها الروس في نهاية أيار/مايو الماضي.

وحسب الجانب الأوكراني، فقد قُتِل آلاف المدنيين أثناء حصار المدينة الذي استغرق أسابيع كما تم تدمير جزء كبير من المدينة، وكانت بريطانيا أدرجت ميزينتسيف على قائمة عقوبات بوصفه "جزار ماريوبول".

كانت القيادة العسكرية الروسية بقيادة وزير الدفاع سيرجي شويجو تعرضت مؤخرا لانتقادات حتى داخل دوائر قريبة من الكرملين وذلك بعد الهزائم الأخيرة التي منيت بها روسيا حيث كان الجيش الروسي قد اضطر قبل نحو أسبوعين إلى الانسحاب من منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تحت وطأة الهجمات المضادة الأوكرانية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالتعبئة الجزئية لمئات الآلاف من جنود الاحتياط يوم الأربعاء الماضي.