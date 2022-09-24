إقامة زوجات لاعبى منتخب ألمانيا بكأس العالم تسبب أزمة لندرة الحجوزات

يجد فريق كرة القدم الوطني الألماني نفسه "يائسًا" أمام صعوبة اكتشاف كيفية حجز فنادق فى قطر التى تستضيف كأس العالم المقبلة، بسبب وجود ندرة كبيرة فى الحجوزات المتاحة قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2022، ونقلت "نيويورك بوست" عن تقرير بصحيفة "بيلد" الألمانية، أن اللاعبين فى الفريق الألماني يرغبون فى إحضار عائلاتهم أو أشخاص آخرين مهمين إلى البطولة، ولكن أغلب الفنادق محجوزة بالكامل بسبب البطولة من الآن، ما يؤدى إلى صعوبة فى توفير أماكن لهم.

ومن بين زوجات وصديقات لاعبى كرة القدم الألمان ساندرا جيرزى، صديقة سيرج جنابرى، وإيزابيل جولارت، المخطوبة لـ كيفن تراب، وسارة أفراو، زوجة إيلكاى جوندوجان، وصوفيا ويبر، التى تواعد كاى هافرت.

بدوره، قال لاعب الدفاع الألماني جوشوا كيمتش، "بشكل عام، سيأتي العديد من الأصدقاء والعائلة، لكن الأمر صعب للغاية فيما يتعلق بالفنادق، وهو ما لاحظته، آمل قليلاً فى الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أن يفعلوا شيئًا هناك، كأس العالم شيء عظيم بالنسبة للأصدقاء والعائلة وبالطبع أحب أن تكون عائلتي معي.. لكنني لا أعرف كيف يمكن تنفيذه فى النهاية".