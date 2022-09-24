روسيا: أمريكا تريد تحويل العالم كله لساحتها الخلفية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحام للضعفاء من الأقوياء

وأضاف لافروف إن واشنطن تريد تحويل العالم كله لساحتها الخلفية و تريد وقف عجلة التاريخ وتعتبر نفسها رسول الله في الأرض

وتابع إن هناك دول ذات سيادة مستعدة للدفاع عن مصالحها وهذا يؤدي إلى إنشاء نظام متعدد الأقطاب وروسيا تعمل لخلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

وأكد لافروف أن واشنطن وبروكسل أعلنتا حربا اقتصادية ضد روسيا ماتسبب بأزمة غذائية عالمية، وأن الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها

قال إن واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان والعقوبات الأمريكية أداة للابتزاز، وحاولنا حل الأزمة الأوكرانية إلا أن الانقلابيين قصفوا شرق أوكرانيا

وأكد أن الغرب أثار نوبة غضب بسبب الاستفتاءات الجارية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، والتي هي أساسا ردا على دعوة زيلينسكي للروس للخروج من أوكرا

وبين أن الاتحاد الأوروبي لا يريد تزويد البلدان بالأسمدة التي تستعد روسيا للتنازل عنها مجانا

وأن الناتو أنشا تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطرنا للدفاع عن نفسنا