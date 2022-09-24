تيك توك يطلق ميزة عدم الإعجاب

أطلق تطبيق "تيك توك" ميزة جديدة تسمح للمستخدمين حول العالم بإبداء عدم الإعجاب على التعليقات غير الملائمة على مقاطع الفيديو.

زر "عدم الإعجاب" أو "Dislike" الجديد، سيظهر بجوار زر "الإعجاب" أو "like" بالتعليقات الفردية أسفل مقاطع الفيديو، في شكل رمز إبهام لأسفل يمكن للمستخدمين النقر فوقه، كما يمكنهم التراجع عنه عن طريق النقر على الزر مرة أخرى.

وعن السر وراء إطلاق "تيك توك" لتلك الخاصية الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إن "تيك توك لطالما حرص بأن يكون سباقا في إطلاق الميزات الجديدة، وكانت جرأته في ذلك جزءا من نجاحه الكبير وزيادة عدد مستخدميه بشكل مطرد".

ويضيف رمزي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "فيسبوك كان الأسبق بين وسائل التواصل الاجتماعي في إتاحة إمكانية تعبير المستخدمين عن مشاعرهم عبر التعليقات والرسوم التعبيرية، وهي الميزة التي حققت نجاحا كبيرا وأصبحت جزءا من طبيعة تطبيقات التواصل الاجتماعي في عالمنا، فأراد تيك توك أن يقدم ما هو جديد في هذا المضمار وأطلق خاصية عدم الإعجاب".