أوكرانيا تسقط ١٢ مسيرة إيرانية

أعلنت أوكرانيا عن إسقاط أكثر من 12 طائرة إيرانية بدون طيار عبر الخطوط الأمامية للقتال هذا الأسبوع مع توسع روسيا في استخدام هذه الطائرات التي يقول القادة الأوكرانيون إنه ألحق أضراراً بقواتهم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده للدفاع الجوي أسقطت طائرات إيرانية بدون طيار في منطقة دنيبروبتروفسك الشرقية ومدينة أوديسا الجنوبية، بما في ذلك ميناء بيفديني القريب المستخدم لتصدير الحبوب. وحددتها القوات الجوية الأوكرانية على أنها طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد -136" و"مهاجر -6" التي يمكن استخدامها لحمل الصواريخ أو للاستطلاع

ووسع النظام الإيراني من تدخله في الحرب الروسية الأوكرانية عبر إرسال عشرات الطائرات المسيرة التي استخدمها الجيش الروسي ضد المنشآت الأوكرانية