زيلينسكي مخاطبا الروس: بوتين يرسلكم للموت

بعد ساعات على توقيع بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة الأمر الساري حاليا

أوكرانيا

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، مباشرة إلى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم "مواطنيه إلى الموت".

وقال زيلينسكي بالروسية إن "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت". وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا، "ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم