“#الزكاة_والضريبة” توضح  الإجراء المتبع حال إلغاء أو شطب السجل التجاري #عاجل

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات التي يتطلب على صاحب السجل التجاري القيام بها إذا تعرض سجله للشطب أو الانتهاء أو الإلغاء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يجب التحقق من ألا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى.

ولفتت إلى أنه بعد سداد مستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يتعين تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع الهيئة ثم اختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.