بـ42 مئوية.. “#ينبع” تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مدينة ينبع سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ42 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ41 درجة مئوية ثم المدينة المنورة بـ40 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض،القصيم والمدينة المنورة,في حين لاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان،عسير،الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.