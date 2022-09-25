وظائف_شاغرة بـ تجمع الرياض الصحي الأول

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– نائب الرئيس التنفيذي للتميز في الرعاية الصحية. – المدير التنفيذي المشارك للصحة الريفية. – المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية بصحة المجتمع. – المدير التنفيذي المشارك للتميز الإكلينيكي. – المدير التنفيذي المشارك لإدارة الأصول. – مدير تحليل البيانات. – كبير مهندسي حلول التطبيقات والأنظمة. – رئيس فريق المبرمجين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءاً من اليوم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا