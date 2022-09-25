إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية مع اقتراب العاصفة “إيان”

أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية)، حالة الطوارئ في الولاية، مع اقتراب العاصفة /إيان/ فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه الولاية.

ودعا ديسانتيس السكان للاستعداد للعاصفة، التي كان يتوقع أن تؤثر على 20 مقاطعة فقط، ولكن التحذير أطلق أمس /السبت/ لجميع الولاية.

وقال إن "هذه العاصفة لديها القدرة لتصبح إعصارا كبيرا، ونشجع سكان فلوريدا للاستعداد"، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية لتتبع الآثار المحتملة.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن حالة الطوارئ لفلوريدا، وطلب من وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات.

ويرجح المركز الوطني للأعاصير أن يتحول /إيان/ إلى إعصار كبير غدا /الإثنين/، إذ بلغت سرعة الرياح أمس 75 كلم في الساعة، بحسب ما تم رصدها على بعد حوالي 370 كلم جنوبي جامايكا.

وفي وقت مبكر أمس /السبت/ ضرب إعصار /فيونا/ منطقة نوفا سكوشا التابعة لكندا، حيث تضررت أسطح المنازل، وقطع التيار الكهربائي عن 500 ألف شخص في ذروة العاصفة.

وتحول /فيونا/ من إعصار إلى عاصفة، وجلب أمطارا غزيرة، ولم يتم تأكيد وقوع وفيات أو إصابات.