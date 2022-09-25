أحدهما للوقاية من الكوارث.. الصين تطلق قمرين اصطناعيين

أطلقت الصين اليوم صاروخاً من طراز "كوايتشو- 1 أيه" لوضع القمرين الاصطناعيين "شييان-14" و"شييان-15"، في الفضاء.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين، مشيرة إلى أن القمر الصناعي "شييان-14" سيستخدم في إجراء تجارب علمية والتحقق من التقنيات الجديدة، بينما سيوفر "شييان-15" بيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وتعد هذه الرحلة الـ18 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه"، وفقًا لمركز الإطلاق.