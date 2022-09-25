الأسهم السعودية تهبط أكثر من 250 نقطة مستهل التعاملات

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" أكثر من نقطة (2.2 في المائة) عند افتتاح جلسة اليوم الأحد لتمحو مكاسب عام 2022 كاملة، متأثرا بمخاوف الركود العالمي.

تزايدت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي في ظل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية لكبح جماح التضخم، ما دفع الأسواق المالية العالمية والنفط لتسجيل تراجعات كبيرة بنهاية الأسبوع الماضي.

كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة إلى 3.25 في المائة في 21 سبتمبر الجاري وهو أعلى مستوى منذ 2008، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التى يتم رفعها 75 نقطة أساس بالتزامن مع وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما.