رئيس_أوكرانيا لـ”الجنود #الروس”: رفض التجنيد أفضل من الموت في أرض أجنبية

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة إلى الجنود الروس، حيث حثهم خلالها على رفض خطاب التجنيد والهروب من التعبئة العسكرية.

وقال زيلينسكي مخاطبا الجنود الروس "رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية"، مضيفا "الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية"، بحسب العربية.

وتابع زيلينسكي بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونًا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا، "ستعاملون بشكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".

وأضاف الرئيس الأوكراني "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت، ومن الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في هذه الحرب".

وجاء ذلك بعد ساعات على توقيع بوتين أمس السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة".