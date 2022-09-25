المصارف اللبنانية تعيد فتح أبوابها الاثنين بعد إغلاقها إثر سلسلة من الاقتحامات

أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف العمل في المصارف اعتباراً من يوم الاثنين 26 سبتمبر أيلول بعد إغلاق دام لنحو أسبوعين إثر سلسلة عمليات الاقتحام، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر قنوات يحددها كل مصرف.

وقالت الجمعية في بيان إنها عقدت اجتماعاً تداولت فيه بشأن ضرورة تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية قررت "استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الاثنين" مشيرة إلى أن هذه العملية ستتم "عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها عبر الصرافات الآلية للجميع".

وأوضحت الجمعية أن ذلك سيسمح للمواطنين إجراء عمليات الإيداع والسحب وتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.