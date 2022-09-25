كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 615 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 615 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 614 مليونا و870 ألفا و252.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و536 ألفا و509 وفيات.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و252 مليونا و898 ألفا و653 جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.