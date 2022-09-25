“#الأرصاد” يتوقع: حالة من الأتربة المثارة مع تدنٍ في الرؤية على #الرياض والمنطقة #الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد تعرض الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض و الشرقية لحالة من الأتربة المثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه من المتوقع امتداد تأثيرها إلى العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة، -بإذن الله-.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.